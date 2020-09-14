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    HaberlerEkonomi Haberleri Dolar/TL yeni güne kaç seviyesinde başladı?
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    14.09.2020 - 12:13 |

    Dolar/TL yeni güne kaç seviyesinde başladı?

    Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 7,4910'dan işlem görüyor.

    Dolar/TL yeni güne kaç seviyesinde başladı?

    Cuma günü en düşük 7,4394, en yüksek 7,4807 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 7,4763'ten tamamladı.

    Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 7,4910'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 artışla 8,8874'ten, sterlin/TL yüzde 0,7 değer kazancıyla 9,6290'dan satılıyor.

    Dolar endeksi şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 93,01 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1864'ten işlem görüyor.

    Analistler, yurt içinde sanayi üretim verisinin beklentilerin sınırlı altında kaldığını, yurt dışında Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verisinin takip edileceğini belirterek, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

    İkinci el araç almaya gelen vatandaşlar fiyatlara tepkili!İkinci el araç fiyatlarının son aylarda hızla artması sonrasında satışlar büyük ölçüde azalırken, oto pazarlarında fiyatları gören vatandaşlar araç almaktan vaz geçiyor. Araçlardaki fiyatların artışının en büyük nedeninin 400 bin kayıtsız oto galericinin fiyatları arttırmasından kaynaklandığını ifade eden Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı yeterlilik belgesi uygulamasının 3 ay içerisinde fiyatlarını düşüreceğini söyledi.
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