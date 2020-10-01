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    HaberlerEkonomi Haberleri Dolar/TL yeni güne kaç seviyesinde başladı?
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    01.10.2020 - 11:04 | | AA

    Dolar/TL yeni güne kaç seviyesinde başladı?

    Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 7,7045'ten işlem görüyor.

    Dolar/TL yeni güne kaç seviyesinde başladı?

     

    Dün, ekonomi yönetiminin birbiri ardına attığı normalleşme adımlarının ardından 6,6983'e kadar gerileyen dolar/TL, günü yüzde 1,2 azalışla 7,7215'ten tamamladı.

    Dolar/TL, sabah saatlerinde 7,6346'ya kadar gerilemesinin ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 7,7045'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 9,0365'ten, sterlin/TL yüzde 0,6 değer kaybıyla 9,9230'dan satılıyor.

    Dolar endeksi düşüş eğilimini sürdürerek 93,6'ya geriledi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1734 seviyesinden işlem görüyor.

    Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında dünya genelinde açıklanacak eylül ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

    Yurt içinde atılan normalleşme adımlarının Türk lirası varlıkları desteklediğini belirten analistler, jeopolitik gelişmelerin, yeni tip koronavirüs aşısı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini kuruduğunu dile getirdi.

    Motosiklet kazaları güvenlik kamerasına böyle yansıdıBeylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde dün meydana gelen motosiklet kazalarında sürücüler ölümden döndü. E-5 üzerinde meydana gelen kaza sonrası olaya sebebiyet veren otomobil sürücüsünün vurdumduymaz tavırları insanlık ölmüş dedirtirken, başka bir kazada ise sürücü metrelerce savrularak park halindeki bir araba vurarak durabildi. Kazalar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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