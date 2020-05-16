Dolarda düşüşe devam

Reuters’ın paylaştığı İş Yatırım notunda, “Türkiye’nin Japonya ve İngiltere ile swap hattı görüşmesi yaptığında dair Reuters haberi üzerine dolara karşı 6.91 seviyesine kadar güçlenen Türk lirası da Borsa İstanbul’daki yükselişi destekliyor” yorumu yapıldı.



Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) haftanın son işlem gününü yüzde 0.58 artışla 99 bin bin 768 puanda tamamladı. BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.27, BIST Mali Endeks yüzde 0.35 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.67 artıda kapandı. İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı ise dün günü yüzde 0.34 azalışla 386.20 liradan tamamladı.