BİST99.7680.57EURO7.480.00USD6.90-0.21ALTIN386.910.49
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Dolarda düşüşe devam
    ABONE OL
    16.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Dolarda düşüşe devam

    Dolar/TL 7 seviyesinin altında gerilemeyi sürdürüyor. Kur dün 6.9 ile 20 Nisan’dan beri en düşük seviyeye gerilerken düşüşte kısa sürede swap anlaşması sağlanacağı beklentisinin de etkili olduğu belirtildi.

    Dolarda düşüşe devam

    Reuters’ın paylaştığı İş Yatırım notunda, “Türkiye’nin Japonya ve İngiltere ile swap hattı görüşmesi yaptığında dair Reuters haberi üzerine dolara karşı 6.91 seviyesine kadar güçlenen Türk lirası da Borsa İstanbul’daki yükselişi destekliyor” yorumu yapıldı.

    Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) haftanın son işlem gününü yüzde 0.58 artışla 99 bin bin 768 puanda tamamladı. BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.27, BIST Mali Endeks yüzde 0.35 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.67 artıda kapandı. İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı ise dün günü yüzde 0.34 azalışla 386.20 liradan tamamladı.

    Antalya'da 16 yaşındaki genç kısıtlamanın başlamasına 5 dakika kala ırmakta kaybolduAntalya'nın Manavgat ilçesinde koronavirüs kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala yüzmek için ırmağa giren  Mustafa Boz (16) kayboldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kısıtlama öncesi pazarlar doldu

    Kısıtlama öncesi pazarlar doldu

    Emekli, memur, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 3 bin lira…

    Emekli, memur, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 3 bin lira…

    Modern tarihin en karanlık kışı mı olacak!

    Modern tarihin en karanlık kışı mı olacak!

    Milliyet AVM’de! 10 metrekareye 1 müşteri düşüyor

    Milliyet AVM’de! 10 metrekareye 1 müşteri düşüyor

    Sıradaki Haber