Domuz ve kuş zararına karşı sigorta paketi

Karar kapsamında bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, yaban domuzunun tarla ürünlerine, sebzelere ve çilek ürününe verdiği zararlar, pamuk ürününde hasat döneminde yağan yağmurdan kaynaklı miktar kaybı zararı ve ayçiçeği ürününde kuş zararı ek riskleri dolu paketi halinde verilecek.



Bu risklere ilave olarak, isteğe bağlı olmak üzere, açık alanda yetiştirilen meyveler ve yağgülü için don riski, meyve bahçeleri ile bağlarda dolu ağı, örtü ve destek (telli terbiye) sistemleri ile bu sistemlerin altında bulunan ürünler, meyve ağaçları, asmalar ve fidanlar için dolu ağırlığı ve taşıt çarpması riskleri, kiraz, incir ve üzüm ürünlerinde yağmur riski, altıntop, limon, mandalina, portakal ve üzüm ürünlerinde sıcak hava zararı riski ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilerin, özlük, ürün ve arazi bilgileri dikkate alınarak Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınacak.



Hayvancılıkta grev



Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı büyükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık, terör, grev, lokavt ve halk hareketleri riskleri teminat altına alınacak. Küçükbaşlar için ölüm ve isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık riski teminat altında değerlendirilecek.

Su ürünleri için hastalık, yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını, kazalar, predatörler, alg patlaması nedeniyle meydana gelen ölüm riski ile isteğe bağlı olmak üzere kafes ve ağlar için kazalar, predatör saldırısı, fırtına, hortum, deprem, sel, hırsızlık riski TARSİM tarafından teminat altına alınacak.