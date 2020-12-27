Dönüşümün yolu dijitalden geçer

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, son yıllarda dünya ekonomisinde ciddi bir dönüşüm yaşandığını aktardı ve şunları söyledi:

“Pandemi döneminde büyük hız kazanan bu dönüşümün temelinde ise dijitalleşme, inovasyon ve teknoloji var. Gelecek, artık ‘inovasyon ve teknoloji’ ekseninde şekilleniyor. Bu anlamda Türkiye’nin global rekabette fark yaratmasının yolunun da inovasyondan geçtiğine inanıyoruz. Biz Sabancı Topluluğu olarak, pandemi öncesinde, bu alana çok büyük yatırımlar yaptık. 90’lı yıllarda nasıl toplam kalite konusuna öncülük ettiysek, bu yeni dönemde de teknoloji ve inovasyon başlıklarına liderlik etmeyi sürdürüyoruz. Şu an ise CEO’muz Cenk Alper liderliğinde hem organizasyonel hem de ticari olarak bu yatırımların sonuçlarını almaya başladığımız bir dönemden geçiyoruz.”