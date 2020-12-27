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27.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Dönüşümün yolu dijitalden geçer

Sabancı Topluluğu, inovasyon ödüllerinde bu yıl üç ödül birden aldı. Bu kapsamda Sabancı Topluluğu şirketlerinden Brisa, “İnovasyon Organizasyon ve Kültürü” kategorisinde birinci olurken, Kordsa “İnovasyon Kaynakları” ve Enerjisa ise “İnovasyon Stratejisi” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Dönüşümün yolu dijitalden geçer

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, son yıllarda dünya ekonomisinde ciddi bir dönüşüm yaşandığını aktardı ve şunları söyledi:

Pandemi döneminde büyük hız kazanan bu dönüşümün temelinde ise dijitalleşme, inovasyon ve teknoloji var. Gelecek, artık ‘inovasyon ve teknoloji’ ekseninde şekilleniyor. Bu anlamda Türkiye’nin global rekabette fark yaratmasının yolunun da inovasyondan geçtiğine inanıyoruz. Biz Sabancı Topluluğu olarak, pandemi öncesinde, bu alana çok büyük yatırımlar yaptık. 90’lı yıllarda nasıl toplam kalite konusuna  öncülük ettiysek, bu yeni dönemde de teknoloji ve inovasyon başlıklarına liderlik etmeyi sürdürüyoruz. Şu an ise CEO’muz Cenk Alper liderliğinde hem organizasyonel hem de ticari olarak bu yatırımların sonuçlarını almaya başladığımız bir dönemden geçiyoruz.”

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