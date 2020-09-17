BİST1.1110.32EURO8.940.89USD7.550.73ALTIN472.30-0.15
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Döviz vadeli işlem sözleşmelerinde 'esnek vade' özelliği yarın başlıyor
    ABONE OL
    17.09.2020 - 19:31 | | AA

    Döviz vadeli işlem sözleşmelerinde 'esnek vade' özelliği yarın başlıyor

    Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP), yarından itibaren dolar/TL (USD/TRY) vadeli işlem sözleşmelerinde esnek sözleşme oluşturabilecek ve dolar/ons altın vadeli işlem sözleşmeleri de akşam seansında işlem görecek.

    Döviz vadeli işlem sözleşmelerinde 'esnek vade' özelliği yarın başlıyor

     

    Borsa İstanbul tarafından üyelere gönderilen duyuruya göre vade tarihinin yatırımcılar tarafından belirlenebildiği esnek USD/TRY vadeli işlem sözleşmeleri yarın itibarıyla Borsa İstanbul VİOP'ta işlem görmeye başlayacak.

    Vade tarihini standart sözleşmelerin aksine esnek bir şekilde belirlenebileceği ve yatırımcıların etkin risk yönetimini Takasbank’ın sunmuş olduğu merkezi karşı taraf hizmeti ile sağlayabilecekleri belirtilen duyuruda ayrıca Dolar/Ons Altın Vadeli İşlem Sözleşmelerinin de akşam seansında işlem görmeye başlayacağı bildirildi.

    Duyuruda, Borsa İstanbul VİOP bünyesinde 18 Ocak 2020'de endeks vadeli işlem sözleşmelerinde hayata geçirilen akşam seansı uygulamasının 18 Eylül 2020 itibarıyla Dolar/Ons Altın vadeli işlem sözleşmelerinde de devreye alınacağı belirtilerek, "Akşam seansıyla birlikte yatırımcılar Dolar/Ons Altın vadeli işlem sözleşmelerinde uluslararası piyasalar ile koordinasyonu sağlarken etkin bir risk yönetimi gerçekleştirebileceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

    Bakan Pekcan duyurdu: Almanya ile görüşmeler devam edecekTicaret Bakanı Ruhsar Pekcan, pandemi döneminde ihracatçının yanında olmak ve onları desteklemek adına ekstra gayret sarf ettiklerini söyledi. Pekcan, bu kapsamda 24 Ağustos itibarıyla Almanya ile başlayan sanal genel ticaret heyet görüşmelerinin Eylül sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Halil Sezai'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı: Şaka amacı ile...

    Halil Sezai'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı: Şaka amacı ile...

    Emeklilikte az primle yüksek maaş!

    Emeklilikte az primle yüksek maaş!

    Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

    Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

    Bat Yemeği nasıl yapılır? İşte Bat Yemeği tarifi ve malzemeleri

    Bat Yemeği nasıl yapılır? İşte Bat Yemeği tarifi ve malzemeleri

    Sıradaki Haber