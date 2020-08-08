'Döviz yerini bulur, tırmanışımız sürer'

Erdoğan Ayasofya Camisi’nde kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, önceki gün İstanbul’da toplanan ekonomi zirvesinin sorulması üzerine, “Dünyada şu anda ekonomik gelişmeleri şöyle bir gözden geçirecek olursanız başta Amerika olmak üzere Rusya, Avrupa, bütün buralara baktığımız zaman ekonomide koronavirüs seyrinden sonra çok ciddi zikzakların olduğunu görürsünüz. Biz 2002 Kasım’ında göreve geldik. Göreve geldiğimiz zaman toplam milli gelirimiz 236 milyar dolardı fakat 2019’da 754 milyar dolara çıktı. Fert başı milli gelir o zaman 3 bin 581 dolardı ve 2019’da 9 bin 127 dolara çıktı” dedi.



‘Görmek istemiyorlar’



Erdoğan, ekonomik göstergelere ilişkin de şu bilgileri de paylaştı:



“2002’de otomobil yurt içi satışlar 91 bindi. 2019’da 387 bine çıktı. 2016’da bir anda toparladı yine 756 bine çıktı. Şu anda devamlı bir tırmanış var. Buzdolabı satışlarına bakıyoruz. 2002’de 1 milyon 88 bin fakat 2017 itibarıyla verirsem 3 milyon 107 bin, 2019’da ise 2 milyon 486 bin. Yine çamaşır makinesi satışları 824 bin adet 2002’de, 2019’da ise 2 milyon 20 bin adet. Bulaşık makinesi 282 bin adetti, 2019’da 1 milyon 332 bin adet. Şimdi bu şeyi gösteriyor.

Yani Türkiye bir tırmanışta ama bizim bu tırmanışımızı görmek istemeyen, gözü olup da görmeyenler var. Ben belgelerle konuşuyorum.



Açılan şirket sayılarına bakıyorsunuz, 30 bin 842’yken şu anda 2017 itibarıyla 85 bin 263 adet şirket açılmış. Devamlı bir artışın içindeyiz. İstihdama bakıyoruz 19.6 milyon kişiydi biz göreve geldiğimizde, şu anda 28 milyon 80 bin istihdamımız var. Bunda da bir artış var.

İhracat 36 milyar dolardı göreve geldiğimizde. Şu anda 180 milyar dolar. Türkiye adeta bir uçuşun içinde. Ne kadar yanlış yansıtırlarsa yansıtsınlar biz Türkiye olarak bu kalkınmamızı, bu tırmanışımızı devam ettireceğiz. Göreve geldiğimizde Türkiye’nin IMF’ye olan borcu 23.5 milyar dolardı. Mayıs 2013’te IMF’ye borcu sıfırladık. Yani Türkiye bu noktada dimdik ayakta.”



ALBAYRAK’A DESTEK VAR



Ekonomideki durumu da değerlendiren Erdoğan, “Benim Hazine ve Maliye Bakanımla ilgili sosyal medyada yaptıkları karalamalar, bunlar yetişemedikleri üzüme koruk diyor. Sen ülkeye bak ülkeye, ülke nerede. Türkiye nerede, Batı nerede, dünya nerede... Şu anda 150’ye yakın ülkeye koronavirüs salgınıyla ilgili maskeden tuluma, ilaçlara varıncaya kadar gönderiyoruz. Bunlar bedelsiz olmuyor, bir şeyle oluyor. Böyle bir dönemde biz Çam Sakura Hastanesi’ni bitirdik. 45 günde gerek Murat Dilmener Hastanesini gerek Pakize Öz Hastanesini bitirdik. Bu, Türkiye’nin gücünü gösteriyor.”



Konuşması sırasında doların 7.34 lira seviyesinden 7.14 lira seviyesine kadar düşmesine ilişkin soru üzerine Erdoğan, şunları ifade etti:



“Ben bunun yerli yerine oturacağı inancındayım. Bu konularda rahat olun. Türkiye’de ekonomi sistem olarak oturmuştur. Türkiye’de sistem bu denli oturduğu için bazı zamanda tırmanışlar, bazen inişler... Dövizin de yerini bulacağını, altının da aynı şekilde bulacağına inanıyorum. Bunlar gelip geçici şeyler. Bu dalgalanmalar her zaman olur. Düzelecek.”



‘Dalgalanma Türkiye gerçeğini yansıtmıyor’



Dolar/TL kurunun bir ara 7.30’u; euro/TL kurunun ise 8.60’ı aşmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a yönelen “istifa” çağrılarına AK Parti üst yönetiminden yanıt geldi. AK Parti MYK üyeleri twitter’dan #BeratAlbayrakınYanındayız hashtagi ile Albayrak’a destek mesajları paylaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir” diye yazdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise şu tweet’i paylaştı:



“Makro göstergelerdeki dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin gerçeğini yansıtmıyor. Türkiye ekonomisinin yönü üretim, istihdam, inovasyondur. Her zaman olduğu gibi kalkınmaya dönük yatırım iştahını artıran adımlarla, Türkiye’yi hep beraber hak ettiği seviyelere taşıyacağız. Ne yazık ki ‘Ekonomi kötüye gitsin, gemi su alsın, ülke batsın da yeter ki gitsinler’ diyenler, ellerini ovuşturarak bekleyenler var. Derdi memleket olmayandan ne vatana ne de millete fayda gelir. Bu zihniyet zillete mahkûmdur.”



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Dünya pandemi kaynaklı büyük krizle boğuşurken Türkiye bu süreci en az hasarla yürütmektedir. Bunda ekonomimizi büyütmek için gecesini gündüzüne katarak çalışan Bakanımız Berat Albayrak’ın büyük emekleri var. İstifa çağrılarının amacı, üretime dayalı ekonomiyi sabote etmektir” derken Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, Ekonomik göstergelere bakmadan sadece döviz kurları üzerinden Türkiye ekonomisini değerlendirip ellerini ovuşturan ve istifa çağrıları yapanlar, samimi değilsiniz. Türkiye’nin önü açık” diye yazdı.