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    HaberlerEkonomi Haberleri Dövizde son durum ne?
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    16.09.2020 - 07:57 |

    Dövizde son durum ne?

    ABD Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Döviz kurları ise güne yatay seyirle başladı.

    Dövizde son durum ne?

    Piyasaların ABD Merkez Bankası( Fed) faiz kararını bekleyeceği güne dolar/TL 7.48 seviyesinden başlarken, euro/TL 8.87 seviyesinden açılış yaptı.

    Fed'in TSİ 21.00'de sonuçları açıklanacak toplantısında faizde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Analistler Fed'in faizi %0,00-0,25 aralığında tutacağını tahmin ediyorlar.

    Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in faiz kararı ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek (21.30).

    Fed'in faiz kararıyla birlikte makro ekonomik tahminleri de açıklanacak.

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