16.09.2020 - 07:57 |
Dövizde son durum ne?
ABD Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Döviz kurları ise güne yatay seyirle başladı.
Piyasaların ABD Merkez Bankası( Fed) faiz kararını bekleyeceği güne dolar/TL 7.48 seviyesinden başlarken, euro/TL 8.87 seviyesinden açılış yaptı.
Fed'in TSİ 21.00'de sonuçları açıklanacak toplantısında faizde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Analistler Fed'in faizi %0,00-0,25 aralığında tutacağını tahmin ediyorlar.
Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in faiz kararı ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek (21.30).
Fed'in faiz kararıyla birlikte makro ekonomik tahminleri de açıklanacak.
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