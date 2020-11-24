MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Dow Jones Endeksi’nde üst üste 6. yıl
ABONE OL
24.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Dow Jones Endeksi’nde üst üste 6. yıl

Garanti BBVA üst üste 6. kez Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nin (DJSI) Gelişmekte olan Piyasalar kategorisinde (DJSI – Dow Jones Sustainability Index Emerging Markets) yer alma başarısını gösterdi. 2015’te ilk kez Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil olarak, sürdürülebilirliği tüm faaliyetlere ve iş stratejisine başarıyla entegre eden Garanti BBVA, zorlu değerlendirme süreçlerinden geçerek bu yıl da endekste yer aldı.

Dow Jones Endeksi’nde üst üste 6. yıl

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için hayata geçirdiğimiz inisiyatifler ve yenilikçi finansman modellerimizle, 15 yıldan fazla süredir sektörümüze öncülük ediyoruz” dedi. Baştuğ, şunları söyledi:

“DJSI’e üst üste 6. kez yer alan Türkiye’den tek şirket olmamız, Garanti BBVA’nın, çevresel, sosyal ve yönetişim alanındaki uygulamalarının dünya standartlarındaki faaliyetlerimizin her alanına entegre edildiğini gösteriyor. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızla bu yıl da endeks içerisindeki başarımızı koruduk. Kendimize koyduğumuz iddialı hedefleri daha da ileri taşıyarak sürdürülebilirliğe her yönden katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

Suudi Arabistan’da Aramco tesislerine füzeli saldırıSuudi Arabistan’ın Cidde kentindeki Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco şirketine ait akaryakıt tankına yapılan füzeli saldırı sonucu yangın çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... 13 yaşındaki kız dehşeti yaşadı! Tecavüzcüler firarda

Son dakika... 13 yaşındaki kız dehşeti yaşadı! Tecavüzcüler firarda

Emekli olmayı bekleyen milyonları ilgilendiriyor! Borçlanmak gerekecek...

Emekli olmayı bekleyen milyonları ilgilendiriyor! Borçlanmak gerekecek...

Koronavirüs İstanbul'u esir aldı

Koronavirüs İstanbul'u esir aldı

İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor

İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor

Sıradaki Haber