Dow Jones Endeksi’nde üst üste 6. yıl

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için hayata geçirdiğimiz inisiyatifler ve yenilikçi finansman modellerimizle, 15 yıldan fazla süredir sektörümüze öncülük ediyoruz” dedi. Baştuğ, şunları söyledi:

“DJSI’e üst üste 6. kez yer alan Türkiye’den tek şirket olmamız, Garanti BBVA’nın, çevresel, sosyal ve yönetişim alanındaki uygulamalarının dünya standartlarındaki faaliyetlerimizin her alanına entegre edildiğini gösteriyor. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızla bu yıl da endeks içerisindeki başarımızı koruduk. Kendimize koyduğumuz iddialı hedefleri daha da ileri taşıyarak sürdürülebilirliğe her yönden katkı sağlamaya devam edeceğiz.”