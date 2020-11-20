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20.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

D’S Damat’tan cepte moda uygulaması

Hazır giyim markası D’S Damat, ürünlerini tüketicilere e-ticaretle ulaştırabilmek için cep telefonu uygulaması geliştirdi.

D’S Damat’tan cepte moda uygulaması

D’S Damat App’ adlı uygulama, “Moda cebe sığar” mottosu ile kullanıma sunulurken şu açıklama yapıldı:

“Dünya erkek giyiminin önde gelen markasının ayrıcalıklı ürünlerine her lokasyondan ulaşabilmek için D’S Damat App’i akıllı cihazlarına indiren tüm kullanıcılar, her güne özel sürpriz fırsatları yakalama şansı elde edecek. Dijital yatırımları ve inovatif ürünleriyle her geçen gün kendisini yenileyen D’S Damat, akıllı alışveriş sistemi ile müşterilere uzaktan alışveriş ayrıcalığı da sunuyor. Akıllı cihazlardan görüntülü konuşma yoluyla yapılan online alışverişlerde satın alınan ürünler, müşterilerin adresine en hijyenik koşullarda ulaştırılıyor. D’S Damat’ın e-ticaret sitesi dsdamat.com adresinden alışverişi tercih edenlere ise en hijyenik koşullarda adrese teslimin yanında, ayrıcalıklı olarak kargo hizmeti de ücretsiz sağlanıyor.”

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