Duayen sanayici Aslanoba vefat etti

Nuri Nihat Aslanoba, ülke ekonomisine sağladığı katkıların yanı sıra eğitimden sağlığa birçok alanda sosyal sorumluluk projelerine imza atan ve yardım çalışmalarıyla sık sık gündeme gelen bir işadamıydı. Nuri Nihat Aslanoba 1937 yılında Selamik göçmeni, dört çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olarak Bursa’da dünyaya geldi.



Hasan ve Baha Aslanoba ile Nesrin Uğur ve Nihan Yıldırım’ın babası olan Nuri Nihat Aslanoba’nın yedi torunu vardı.