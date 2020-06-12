Düğün salonları 1 Temmuz’da açılıyor: Horon yok kolbastı var!

Düğün salonları 1 Temmuz'dan itibaren faaliyetlerine başlayacak. Salona girişte ateş ölçümü, dezenfektan kullanımı, sosyal mesafe gibi kurallar uygulanacak. Takı töreninde takı sandığının öne çıkacağını belirten işletmeciler, "Horon yok, kolbastı var" diyor.



İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, genelgeyi beklerken gerekli hazırlıklara başladıklarını söyledi.



Kişiye özel ikram



Salon girişlerinde ateş ölçümü, dezenfektan kullanımı yapılacağını belirten Sönmez, "Masa ve sandalye düzeni yapılacak. Masalarda ortak ürünler oluyordu, bunları kişiye özel ikramlar şeklinde yapmayı planlıyoruz" dedi.

Sönmez, "Ertelemeler 2020 yılının sonuna kadar kaporaları ve fiyatları geçerli olmak kaydıyla yapıldı. Fiyatlarda 2021 yılı itibarıyla artış olabilir" diye konuştu.



Mesafeler açılıyor

Trabzon Nisra Park Düğün Salonu yetkilisi Kadir Koç, salonda mesafe hazırlıklarının başladığını söyledi. Koç, "175 cm aralıklarla masaları konumlandırıyoruz. Takı sepeti ya da sandık kullanılacak. Yakın temaslı oyun olmayacak. Horon yok, kolbastı var. Misket havası oynanabilir" diye konuştu.



İstanbul Çırağan Düğün Salonu yetkilisi, “Takı için de kutuya atma gibi önlem alınabilir. Her şey genelgeye bağlı" diye konuştu.



Diyarbakır Zana Düğün Salonu yetkilisi ise dezenfektan işlemlerini yaptırdıklarını söyleyerek, "Temmuz sonrası için yeni tarih alıyorlar. Erteleyenler için aynı fiyattan yeni tarih veriyoruz" dedi.



Edirne Irmak Düğün Salonları yetkilisi Volkan Alan, temmuz rezervasyonları için görüşmelerin başladığını söyledi. Takı töreni için sandık olacağını belirten Alan, "Rezervasyon önceden alındığı için fiyat değişikliği yok. Kimseyi de mağdur etmemeye çalışıyoruz. Aynı sözleşme tutarında istediği tarihe öteliyoruz" dedi

Her bütçeye uygun

Yemekli düğün fiyatları kişi başı 50 lira ile 400 lira arasında değişiyor. Yemeksiz düğün salonlarının fiyatı 5 bin liradan başlayıp 10 bin lirayı aşıyor. Salon fiyatları semt semt değişiyor. Yemekli tekne düğünlerinde kişi başı fiyat 50 ila 300 lira arasında değişiyor.



Düğünden önce ilk durak Mahmutpaşa



İstanbul’da evlenecek çiftlerin ilk duraklarından biri Mahmutpaşa oluyor. Mahmutpaşa’da çeyizden abiyeye, nikah şekerinden kına malzemelerine kadar birçok ürün satılıyor. Tarihi Yarımada Girişimci İşadamları Derneği Başkanı Yusuf Yetişgin, “Düğün sezonunun gelmesiyle birlikte Mahmutpaşa’da hareketlilik olacak. Esnaf ve halkın işbirliği için bir festival organize edeceğiz” diye konuştu.



Tek kullanımlık ürün



İzmir Değirmenci Düğün Salonu yetkilisi Ender Değirmenci, rezervasyonların başladığını dile getirdi. Fiyatlarda gelecek yıl artış olabileceğini belirten Değirmenci, “Tek kullanımlık plastik çatal, bıçak, kaşık alıyoruz” dedi.



Ankara Doruk Park yetkilisi Demet Sincan, oturma düzenlerinin genelgeye göre yapılacağını belirterek, “Takı töreni için sandık konulabilir. Oyun için aynı anda 50 kişi değil de 20 kişi kalkar. Fiyatlarda bir artış olmadı” dedi.



Açık alana ilgi



Düğün.com CEO'su Emek Kırbıyık, açık alan düğünlerinin tercih edileceğini belirterek, "Firmalar çiftlere fiyat ve tarih konusunda birçok esneklik sağladı. Tekne düğünlerinde bu yıl artış yaşanabilir. Tedbirler alındıktan sonra düğün salonlarında da düğünler yapılabilir" diye konuştu.

Kına Organizasyon'un sahibi Erol Yıldırım, organizasyonlar için hazırlıklara başladıklarını belirtti. Kına gecelerinin daha çok dans odaklı olduğunu söyleyen Yıldırım, "Her şey gelecek olan genelgeye bağlı. Mekan fiyatlarında artış olabilir, sonuçta 300 kişilik mekan 150 kişi için de aynı fiyatı alır" dedi.