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    HaberlerEkonomi Haberleri Dünya oto pazarına ‘Sakarya’ damgası
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    27.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Dünya oto pazarına ‘Sakarya’ damgası

    Sakarya’da ocak-ağustos döneminde 109 bin 242 otomotiv ihraç edilerek, ülke ekonomisine 2 milyar 184 milyon 229 bin dolar döviz girdisi sağlandı. Yılın ilk 8 ayında 2 milyar 454 milyon 699 bin dolarlık dış satış yapan Sakarya, ihracat sıralamasında İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara ve Gaziantep’in ardından 7’nci sırada bulunuyor.

    Dünya oto pazarına ‘Sakarya’ damgası

    Otomotiv, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları ile çimento cam seramik ve toprak ürünleri sektörleriyle dikkatleri üzerine çeken kentte en çok ihracat, 2 milyar 184 milyon 229 bin dolarla yine otomotiv sektöründe gerçekleşti.

    Günde 558 araç

    Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye’de ocak-ağustos döneminde traktör de dahil üretilen 731 bin 901 araçtan 531 bin 664’ü yurt dışına satıldı. Bunda yüzde 20.5’lik paya sahip olan Sakarya, ürettiği 136 bin 312 aracın yüzde 80.1’ine denk gelen 109 bin 242’sini ihraç etti.

    Toyota, Otokar ve Türk Traktör gibi önemli üreticilerin bulunduğu Sakarya’da, 8 ayda 117 bin 416 otomobil, 85 kamyonet, 305 otobüs, 527 midibüs, 1 küçük kamyon, 17 bin 978 traktör olmak üzere toplam 136 bin 312 araç üretildi. Söz konusu dönemde Türkiye’nin toplam araç üretiminin yüzde 18.6’sının yapıldığı Sakarya’da, günde üretilen 558 aracın 448’i ihraç edildi.

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