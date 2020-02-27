‘Dünya Posta Birliği en dinamik döneminde’
Dünya Posta Birliği’nin (UPU) İdari Konsey Toplantısı, Türkiye’nin dönem başkanlığında üye ülke temsilcilerinin katılımıyla İsviçre’nin Bern şehrinde başladı. UPU İdari Konsey Başkanı ve PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, “Birliğimizin 145 yıllık tarihiyle en eski uluslararası örgütlerden biri olmasının sebebi kuşkusuz ki Birliğimizin sağladığı ağ üzerinden sunulan hizmetlere duyulan ihtiyaçtır” dedi.
145 yıldır dünya posta ağının sağlıklı bir şekilde işleyişini sağlayan Dünya Posta Birliği’nin (UPU) İdari Konsey Toplantısı İsviçre’nin başkenti Bern şehrinde başladı. Yarın da devam edecek toplantının açılışında konuşan Hakan Gülten, global değişim dinamiklerinin en üst düzeyde hissedildiğine dikkati çekerek aynı zamanda yapılan çalışmalarla birliğin en dinamik döneminin yaşandığını vurguladı. Dünya Posta Birliği İdari Konsey Dönem Başkanlığını başarıyla sürdürmenin gururunu yaşadıklarını, içinde bulundukları dönemin öneminin ve yapılan çalışmaların değerinin bilincinde olduklarını ifade eden Gülten, Birliğin 145 yıllık tarihine iki olağanüstü kongrenin sığdırıldığı bu dönemde yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.