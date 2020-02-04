Dünya THY’yi izledi

Reklam filmi 20 farklı ülkede de yayına girdi. THY, final maçının yapıldığı Miami’ye doğrudan uçmasıyla kente dünyanın birçok noktasından izleyici taşıdı.

‘Adım At Dünyaya’

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi unvanına sahip THY, ‘Adım At Dünyaya’ isimli yeni reklam filmi ile 600 milyon insanın 1969’da aya yapılan ilk yolculuğu izlerken hissettiği merak ve macera duygusunu yeniden canlandırmayı hedefledi. Reklam filminin 30 saniyelik versiyonu, dünyanın en çok izlenen spor etkinliği olan Super Bowl’un bu yıl gerçekleştirilen 54. müsabakasındaki reklam kuşağının üçüncü bölümünde yayınlandı.

Bu yıl izleyicisiyle Miami’de buluşan oyunda Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers’ı 31 - 20 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşırken, THY’nin reklamı sosyal medyada da ABD’liler tarafından büyük beğeni aldı.

Super Bowl, her yıl ABD’de en çok izlenen televizyon programı olma özelliğini taşıyor.

‘Adım At Dünyaya’, dünyaca bilinen markaların yeni reklam filmlerinin ilk kez izleyiciyle buluştuğu, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca sporseverin büyük bir heyecanla takip ettiği Super Bowl’da, THY’nin son 5 yılda beşincisini yayınladığı reklam filmi oldu.

Dünyada 1 milyardan fazla insanın, yaşadığı ülke sınırları dışına çıkmadığı istatistiğinden yola çıkarak özgün bir hikaye kurgulamayı hedef edinen THY, reklamda yaşadıkları ülkenin sınırlarını ilk kez aşan 3 kişinin hikayesine yer verdi. ‘Adım At Dünyaya’ reklam filminde rol alan Russ, Mariha ve Karlos’un film süresince daha önce hiç gitmedikleri ülkeleri keşfedip, yeni bir coğrafyaya adım atmanın heyecanı gösterildi.

Keşfetme hazzı...

Film, bu kişilerin daha önce ayak basmadıkları topraklara yaptıkları yolculuklardaki keşfetme hazzını gözler önüne sermeyi, herkesi yaşadığı gezegenin güzelliklerini tanımaya davet ediyor.

‘Adım At Dünyaya’ macerası yeryüzünde atılan bir küçük adım ile başlıyor.