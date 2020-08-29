Dünyadaki i20’lerin yarısı İzmitli olacak

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yer alan Hyundai fabrikasının i20 serisi otomobilinin seri üretim başlangıcı törenine katılan Bakan Varank, Türkiye’nin Güney Kore ile arasındaki stratejik ortaklığın yatırımlarla güçlendiğini anlatarak, “İçinde bulunduğumuz bu tesis, Hyundai’nin Güney Kore dışında, denizaşırı ülkelerde kurduğu ilk fabrika olma özelliğini taşıyor” ifadesini kullandı. Varank, yıllık yaklaşık 240 bin adet üretim kapasitesi ve 1.7 milyar dolarlık ihracat hacmiyle Hyundai Assan’ın ülkedeki ihracatçılar arasında ilk 5’te yer aldığına değinerek şu bilgileri verdi:

Hedef ilk 5

“Açtığımız üretim hattı, 27 aylık sıkı çalışmanın ve 194 milyon dolarlık bir yatırımın ürünü. Yılda yaklaşık 85 bin adet i20 üretilecek. Böylece tek başına bu fabrika, dünyadaki i20 üretiminin yaklaşık yüzde 50’sini karşılayacak. Bu üretimin yüzde 90’dan fazlası başta Avrupa olmak üzere ihraç edilecek. Burada üretilen i20 otomobillerinin yerlilik oranı yüzde 60’ın üzerinde, elbette bu oran zamanla daha da artacak.”

Otomotiv sektörünün ülke sanayisinin lokomotifi olduğuna dikkati çeken Varank, sektörün sadece kendisi için değil, sanayinin diğer alanları için de gelişim ve ilerleme fırsatları sunduğunu, tedarikçileri büyüttüğünü ve yeni oyuncuları ekonomiye kazandırdığını anlattı. Sektörle ve yatırım ajansıyla sıkı iş birliği içinde hazırlanan “Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası”nda somut ve iddialı hedefler koyduklarını dile getiren Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüm modlarda üretilen araçlarda yani otomobilden lokomotife, ticari araçlardan gemilere yerlilik oranlarını en az yüzde 75 seviyelerine çıkarmak istiyoruz. 2030’da elektrikli, bağlantılı ve otonom hafif ve ağır ticari araç üretiminde Avrupa’da lider, dünyada ilk 5 ülke arasında olmayı hedefliyoruz. Batarya modül, paket ve hücre yatırımlarıyla ülkemizi batarya üretim merkezi haline getirmek istiyoruz.”

‘İş birliğini genişletmek için sabırsızlanıyoruz’

Güney Kore’nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong Ghi, dünyanın en büyük beş otomotiv üreticisinden biri olan Hyundai’nin, ilk yurt dışı İzmit’de kurduğunu belirterek, “Bu fabrika, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin bir simgesi ve Türkiye’de istihdamın genişlemesine ve ihracat artışına doğrudan katkı sağlamaktadır. Yeni i20 modelinin piyasaya sürülmesiyle Hyundai Türkiye fabrikasının ileriye doğru bir sıçrama yapacağını umuyor ve Kore ile Türkiye arasındaki ekonomik iş birliğini genişletmek ve geliştirmek için sabırsızlanıyoruz” diye konuştu.

Hyundai Assan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, “Yeni i20’nin baz binek otomobili Avrupa’ya yaklaşık 350 bin adet satış projeksiyonuyla B segmentte pazar payını güvence altına alması hedefleniyor” dedi.