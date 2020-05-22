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    HaberlerEkonomi Haberleri Dünyanın ilk yüzer nükleer güç santrali ticari faaliyete başladı
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    22.05.2020 - 16:26 | | AA

    Dünyanın ilk yüzer nükleer güç santrali ticari faaliyete başladı

    Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, dünyanın ilk yüzer nükleer güç santrali "Akademik Lomonosov"un ticari faaliyete başladığını bildirdi.

    Dünyanın ilk yüzer nükleer güç santrali ticari faaliyete başladı

    Rosatom'a bağlı Rosenergoatom’dan yapılan açıklamada, Rusya'nın doğusundaki Çukotka bölgesinde bulunan Akademik Lomonosov yüzer santralinin faaliyetlerine başlanması için gerekli izinlerin alındığı belirtildi.

    İzinlerin alınmasının ardından, yüzer santralin bugün ticari olarak faaliyete geçtiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Akademik Lomonosov, Rusya'nın 11'inci ve dünyanın en kuzeyinde yer alan nükleer güç santrali olarak faaliyete geçmiş bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

    Dünyanın tek yüzer nükleer santrali olan Akademik Lomonosov, toplam 70 megavat kurulu güce sahip iki reaktörden oluşuyor.

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