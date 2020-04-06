Dünyanın yükünü sırtlıyor

Turkish Cargo filosunda bulunan 25 kargo uçağına ek olarak seyahat kısıtları nedeniyle yolcu taşıyamayan THY, uçaklarını da hava kargo taşımacılığında değerlendirmeye başladı.

İlaç ve gıda taşıyor

Nisanda kargo uçakları ile İstanbul kalkışlı haftalık uçuş sayısı 155, yolcu uçakları ile haftalık kargo uçuşu sayısı ise 60 sefer olarak planlandı. THY’nin 361 uçaklık filosundaki özellikle Boeing 777 ve Airbus 330 tipi geniş gövdeli yolcu uçakları, kargo uçuşları için havalanıyor. Bu strateji ile 5 bin ton ek kapasite oluşturularak gıda ve ilaç zincirinin bozulmaması sağlanıyor.

Twitter’dan bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Bir kargo uçağı ile kaç ton yük taşırız? Biz buna bakmıyoruz. Bizim önceliğimiz bu uçakta taşıdığımız ilacın kaç kişiye deva, gıdanın kaç aileye aş olacağı. Taşıdığımız bayrağın bize yüklediği sorumluluk ile dünyanın yükünü sırtlamaya, Turkish Cargo ile uçmaya devam ediyoruz” dedi.