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    20.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Düşler Vadisi ciro birincisi

    Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, “Düşler Vadisi Riva, Emlak Konut GYO’nun düzenlediği ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyası kapsamında (hasılat paylaşımlı projeler arasında) en fazla satış cirosunun gerçekleştiği proje olarak birinci oldu” dedi.

    Düşler Vadisi ciro birincisi

     

    Yılmaz, “509 villa olan ilk etapta 480 adet villa satış adedine erişildi. Elde edilen ciro 850 milyon TL oldu. Pandemi sürecinde 300 adet villa satıldı, 635 milyon TL ciro elde edildi” diye konuştu.

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