Duvar kağıdı ithalatındaki korunma önlemi için soruşturma yapılacak

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 9 Ağustos 2018 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Duvar Kağıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında uygulanan korunma önleminin süresinin uzatılması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılması ve soruşturmanın usul ve esasları kararlaştırıldı.

Başvuruya istinaden yapılan ön inceleme esnasında, mevcut korunma önleminin uygulanmaya başlaması sonrasında ithalatın ve dış alımın piyasa payının bir miktar düştüğü, yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinde belirli ölçüde toparlanma olduğu ancak ithalatın gerçekleşme koşullarının yerli üretim üzerinde bir tehdit olabileceği tespit edildi.

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, korunma önlemi uzatma soruşturması açılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verdi.