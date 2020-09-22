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    22.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    E-atık programına başvurular başladı

    E-atık yönetimi sorununa sistemsel bir çözüm aramak amacıyla Vodafone tarafından hayata geçirilen açık inovasyon programı ReWorld için başvurular başladı.

    E-atık programına başvurular başladı

    ReWorld’e tüm Türkiye’den 18-30 yaş arasındaki üniversite veya yüksek lisans öğrencileri, yeni mezunlar ve genç profesyoneller katılabilecek.

    ‘Gençleri bekliyoruz’

    Katılımcılardan ‘E-atık sorununa nasıl kapsayıcı, sistematik ve döngüsel çözümler üretiriz’ sorusuna yönelik yenilikçi, teknolojik ve sürdürülebilir çözüm önerileri geliştirmeleri istenecek. Başvuruların Vodafone ve imeceLAB web sitelerinden alınacağı programa son katılım tarihi ise 18 Ekim olarak belirlendi.

    Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, “Dünyada en hızlı artış gösteren atık kollarından biri olan e-atıklar, doğru yönetilmediğinde hem çevreye hem de insan sağlığına büyük zarar veriyor. Bu tespitten hareketle dijitalleşmenin de gücünü kullanarak bir süreç tasarladık. Bu süreci hayata geçireceğimiz ReWorld ile karmaşık bir mesele olan elektronik atık konusunda çok paydaşlı bir çözüm ortamı oluşturmak, hayata geçirilecek somut çözümler üretmek istiyoruz. Gençlerin katılımıyla oluşacak kolektif etkiye ve birlikte çözüm aramanın gücüne inanıyoruz. Çevresel ve sosyal meselelere duyarlı gençleri sürecimize başvurmaya davet ediyoruz” dedi.

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