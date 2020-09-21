E-devlet'ten önemli hamle! Devreye alınıyor...

1 - Teşvik ve hibe tek çatı altında

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, devlet tarafından verilen destek, hibe ve teşvikleri bir web sitesi ile tek çatı altında topladıklarını belirterek, “Yatırımcılarımızın işlerini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdik” dedi.

Varank, yatırım yapmak ve iş fikirlerini hayata geçirmek isteyenlere önemli bir kolaylık sağlandığını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı 26 kalkınma ajansının, yatırımcıların yatırım öncesi, süreci ve sonrası iş ve işlemlerini tek elden takip ettiğini vurgulayan Varank, ülkeleri ticari iş süreçleri ve yatırım kolaylığı açısından kıyaslayan Dünya İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde Türkiye’nin, istikrarlı bir şekilde üst sıralara tırmandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Devlet destekleri bilgilerini tek bir platformda toplayan ‘www.yatirimadestek.gov.tr’ internet sitesi yayın faaliyetine başladı. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın 241 farklı desteğine tek tık’la ulaşabilirsiniz.”

Robotlu hesaplama

Açıklamada verilen bilgilere göre, yatırımcılar, internet sitesinde yer alan Teşvik Robotu’nu kullanarak, yatırım yapmayı düşündükleri şehir ve sektörle ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım teşvikleri hakkında da bilgi sahibi olurken yatırım teşviklerinin hesaplamalarını yaparak teşviklerin sunduğu tüm avantajları görebilecek.

2 - Hizmet ihracatı yapana kolaylık

Ticaret Bakanlığı, firmaların desteklere daha kolay ulaşması için hayata geçirdiği “Kolaydestek.gov.tr” uygulamasına ‘Hizmet ihracatı’nı da ekledi.

Ticaret Bakanlığı’ndan AA’nın aldığı bilgilere göre, bakanlık, iç, dış ticaret ve gümrüklerde ticaretin kolaylaştırılması, harcanan zaman ve maliyetin azaltılması, güvenli ve kayıtlı ticaretin artırılması için dijital uygulamalarına her gün bir yenisini daha ekliyor.

Bakanlık 2018 yılında hayata geçirdiği Kolaydestek.gov.tr internet sitesi ile firmalara verilen destekleri derlemişti.

336 bin firma

Bakanlık öncelikle mal ihracatına yönelik oluşturulan “Kolaydestek.gov.tr” internet sitesine şimdi de “Hizmet ihracatı” bölümünü ekledi. Böylelikle çeşitli sektörlerde mal ticaretiyle iştigal eden firmaların yanı sıra sağlık turizmi, lojistik ve eğitimden bilişime, yönetim danışmanlığına kadar pek çok farklı sektörün ihtiyaçlarına yönelik birçok destek mevzuatı “Kolaydestek”te yerini aldı.

Türkiye’nin ilk davranışsal kamu politikaları deneyinin de parçası olan Kolaydestek.gov.tr’den bugüne kadar 336 bini aşkın firma faydalandı.

3 - E-devlet’te 50 milyon kişi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı’nın, 13 Eylül itibariyle 50 milyon 20 bin 804 kullanıcıya ulaştığını belirterek, 9 Haziran’da kullanıma sunulan “Araçlarım” hizmetinin ikinci fazının yakında devreye alınacağını bildirdi.

Koç, AA’ya, e-Devlet Kapısı’nda 677 kurumun 5 bin 156 hizmetinin sunulduğunu aktararak, Türkiye’de 16 yaş üstü vatandaşların yüzde 80’inin e-Devlet Kapısı’nı aktif şekilde kullandığına işaret etti.

Araçları yönetecek

Bugüne kadar 111 milyon 892 bin 759 sorgulamayla SGK’nın 4A Hizmet Dökümü’nün en çok kullanılan hizmet olduğunu dile getiren Koç, şunları kaydetti:

“Yoğun ilgi gören ve açılış tarihi olan 9 Haziran’dan bu yana 37 milyondan fazla kullanılan ilk bütünleşik hizmet ‘Araçlarım’ ile kullanıcılar; araçlarına ait sigorta, ceza, muayene, otoyol geçişi, borç durumu gibi birçok bilgiyi görüntüleyip vergi ve trafik cezası ödeme işlemelerini gerçekleştirebiliyorlar.”

Koç, söz konusu hizmetin ikinci fazının yakın gelecekte hizmete sunulmasının planlandığını ifade ederek, şöyle devam etti:

“Söz konusu fazda ise tüzel kişilere ait araç bilgisi, araç muayene randevusu alma, HGS bakiye yükleme gibi yeni birçok eklenti ile hizmetin kapsamının daha da genişletilerek kullanıcılara sunulması planlanıyor.”