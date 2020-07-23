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    HaberlerEkonomi Haberleri E-Tarım’dan 4.1 milyar lira katkı sağlanacak
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    23.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    E-Tarım’dan 4.1 milyar lira katkı sağlanacak

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, E-Tarım Portalı ile çiftçilerin işlemlerini online olarak yapmasıyla, ekonomiye yılda 4.1 milyar lira katkı sağlanacağını söyledi.

    E-Tarım’dan 4.1 milyar lira katkı sağlanacak

    Pakdemirli, video konferans yöntemiyle düzenlenen E-Tarım Portalı’nın tanıtım programında başta çiftçiler olmak üzere, tüm vatandaşların, bakanlıkla olan iş ve işlemlerini daha kısa sürede, il ve ilçe müdürlüklerine gitmeden, tamamen evraksız şekilde online yapabileceklerini belirtti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şunları söyledi:

    “Sistem sayesinde üreticimiz işlemlerini dijital olarak yaparsa yılda ortalama 110 lira tasarruf etmiş olacaktır. 2.7 milyon çiftçimiz için de yaklaşık 300 milyon lira tasarruf sağlanacaktır. Bu miktarla 157 bin ton buğday tohumu alınabilir. Bu tohum ile 7.1 milyon dekar arazide, 2.5 milyon ton buğday hasat edilebilir. Böylece ekonomiye yılda 4.1 milyar lira katkı sağlanacaktır.”

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