E-ticaret şampiyonu saç boyası oldu

Nielsen Türkiye Genel Müdürü Şekerel Erdoğan, “Koronavirüs gündeminde e-ticaret satışları, geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 159 büyüdü” dedi. E-ticaret kapsamında ölçtükleri kategoriler özelinde de Nielsen iç görülerini paylaşan Şekerel Erdoğan, pandeminin ilk 10 haftasında en çok büyüme kaydeden ilk 10 kategorinin saç boyası (yüzde 845), ağda ve tüy dökücüler (yüzde 670), hijyenik ped (yüzde 480), hazır kahve (yüzde 419), saç kremi (yüzde 395), sabun ve duş jelleri (yüzde 331), çamaşır suyu (yüzde 319), diş macunu (yüzde 274), ev temizleyicileri (yüzde 260) ve Türk kahvesi (yüzde 253) olduğunu belirtti.

Didem Şekerel Erdoğan, Türk tüketicilerin yüzde 41’inin salgından sonra internetten yaptıkları gıda, içecek ve ev temizlik ürünleri alışverişlerini artırdığını belirtti. Şekerel Erdoğan “Türk tüketicilerinin neredeyse yarısı (yüzde 49) bu ürünleri internetten satın almaya orta ve uzun vadede devam edeceklerini belirtiyor” diye konuştu.