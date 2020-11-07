E-ticarete dijital finansman modeli

Şirketten yapılan açıklamada, “Fiziki başvurunun yarattığı tüm evrak süreçlerini ortadan kaldırmayı, güvenli ve risksiz alışverişi hedefleyen ParamKredi, kredi kartı limitlerinden, kısıtlı taksit seçeneklerinden ve banka hesaplarından bağımsız yeni nesil finansman modelini hayata geçiriyor.



ParamKredi üyesi olan e-ticaret siteleri, kredi kartı olmayan, kredi kartı limitlerini kullanmak istemeyen, banka kredisi için şubeye gitmeyi tercih etmeyen

müşterilerine, tahsilat veya senet riski almadan bütçelerine uygun uzun vadeli taksit imkânı sunabilecek. Bireysel veya kurumsal, tüm müşteriler bu yeni modelle online olarak krediye ulaşabilecek. Ayrıca sadece alışveriş zamanı değil öncesinde de istediği zaman kredi limitini ihtiyacı doğrultusunda belirleyebilecek” denildi.



Yüzde 10 pay hedefi



Param kurucusu ve TURK Finansman Yönetim Kurulu Başkanı Emin Can Yılmaz, “Param olarak elektronik para alanında 16 yıllık tecrübe, Mastercard, Visa, Troy ve Discover lisansları, BKM üyeliği, 6493 ve 5464 sayılı kanunlarla 2 faaliyet izni ve kendi geliştirdiğimiz teknolojimizle 11 milyar TL’ye yakın işlem hacmiyle ilk 9 ayı yüzde 120 üzerinde büyüme ile kapattık. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 75’in üzerinde marka iş birliğimiz, 21 banka ve 8 kart anlaşmamızla 4.5 milyon kart kullanıcısına hizmet veriyoruz” diye konuştu.



TURK Finansman Genel Müdürü Gökhan Ertürk ise, “Üç yıl içinde otomotiv harici finansman kredilerinde 1.5 milyar TL finansman sağlayarak pazardan yüzde 10 pay almayı hedefliyoruz” dedi.