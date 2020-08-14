14.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
E-ticarette fahiş fiyat düzenlemesi
Güven damgası almak isteyen hizmet sağlayıcılar, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da fahiş fiyatın önüne geçilmesi amacıyla yapılan düzenlemeye uygun süreçler tasarlayacak.
Ticaret Bakanlığı’nın Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a yeni eklenen madde, bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılmasını ve tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulmasını yasaklıyor.