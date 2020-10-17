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    17.10.2020 - 16:03 | | AA

    Egeli turizmcilerden "destek paketi" teşekkürü

    Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, Türkiye Bankalar Birliğinin açıkladığı Turizm Destek Paketi Uygulaması'nın sektör için can suyu niteliğinde olduğunu belirtti.

    Egeli turizmcilerden "destek paketi" teşekkürü

    İşler, AA muhabirine, açıklanan paketin zor günler geçiren sektörün önünü görmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

    "İşletmelerin çektiği kredileri ödeme zamanı gelmişti. Hiç değilse bu destekle ötelemiş olacağız." diyen İşler, şöyle konuştu:

    "Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, salgın nedeniyle zor günler geçiren sektörün sorunlarını çözmek için mücadele ediyor. Bunu yakından hissediyoruz. Böylesi bir dönemde sektörün içinden gelen bir ismin bakan olması sektör için büyük bir şans.

    Devletimiz, döviz girdisinin önemli bir bölümünü sağlayan bu sektöre can suyu vererek ayakta kalmasını sağlamış oldu. Emeği geçen Cumhurbaşkanımıza, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a çok teşekkür ediyoruz."

    İşler, ilerleyen günlerde yeni paketlerin açıklanacağına dair beklenti içinde olduklarını ifade ederek, "2023 yılı için konulan 65 milyon turist, 50 milyar dolar hedefine emin adımlarla ilerliyoruz." dedi. 

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