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    01.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Eğitime dijital destek

    Türk Telekom öğrenciler ve aileleri için ‘Dijital Eğitim’ kampanyası başlattı. Bu kapsamda, yeni gelen limitsiz fiber internet müşterilerine, öğrencilerin gelişimine destek olacak Mental Up ve TT Akademi Online İngilizce Eğitim paketleri hediye ediliyor.

    Eğitime dijital destek

    Türk Telekom, 4-13 yaş arası öğrencilere yönelik eğlence ve gelişim programı Mental Up ile her yaştan öğrenciye hitap eden TT Akademi Online İngilizce Eğitim paketlerini, yeni gelen limitsiz fiber internet müşterilerine 12 ay boyunca ücretsiz olarak sunuyor. Türk Telekom’a yeni gelen müşteriler 31 Aralık 2021 tarihine kadar kampanyadan yararlanabiliyor. Güvenli içeriklere erişim sağlayan Mc Afee’nin ebeveyn denetim programı Safe Family ve antivirüs programı da   hediye ediliyor.

     

    Türkiye genelinde FETÖ operasyonuFetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye genelinde operasyon başlatıldı.
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