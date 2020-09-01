Eğitime dijital destek

Türk Telekom, 4-13 yaş arası öğrencilere yönelik eğlence ve gelişim programı Mental Up ile her yaştan öğrenciye hitap eden TT Akademi Online İngilizce Eğitim paketlerini, yeni gelen limitsiz fiber internet müşterilerine 12 ay boyunca ücretsiz olarak sunuyor. Türk Telekom’a yeni gelen müşteriler 31 Aralık 2021 tarihine kadar kampanyadan yararlanabiliyor. Güvenli içeriklere erişim sağlayan Mc Afee’nin ebeveyn denetim programı Safe Family ve antivirüs programı da hediye ediliyor.