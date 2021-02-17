17.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Eğitime yazılım desteği veriyor
Görsel çözüm sağlayıcısı ViewSonic, uzaktan ve hibrit eğitim ortamları için özel olarak geliştirdiği myViewBoard yazılımını, pandemi nedeniyle Türkiye’nin her yerindeki eğitim kurumları ve öğretmenlerin ücretsiz kullanımına sundu.
ViewBoard interaktif tahtaları ve tüm tahtalar ile uyumlu olan myViewBoard, şu an dünyada 2 milyondan fazla öğretmen, öğrenci ve profesyonel tarafından kullanılıyor.
ViewSonic Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa Bölge Müdürü Hasan Koçyiğit, “Pandemi nedeniyle eğitim sektöründe yaşanan sıkıntıların minimuma indirilmesine destek olmak amacıyla myViewBoard ekosistemini öğretmenlerin ve eğitim kurumlarının kullanımına ücretsiz sunuyoruz. Ekosisteme üye olan eğitimciler ömür boyu bedelsiz olarak sistemden faydalanabilecek.
Bu imkândan yararlanmak isteyen eğitimcilerimizin www.myviewboard.com adresine girip kayıt yaptırmaları yeterli” dedi.
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