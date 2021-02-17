Eğitime yazılım desteği veriyor

ViewBoard interaktif tahtaları ve tüm tahtalar ile uyumlu olan myViewBoard, şu an dünyada 2 milyondan fazla öğretmen, öğrenci ve profesyonel tarafından kullanılıyor.

ViewSonic Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa Bölge Müdürü Hasan Koçyiğit, “Pandemi nedeniyle eğitim sektöründe yaşanan sıkıntıların minimuma indirilmesine destek olmak amacıyla myViewBoard ekosistemini öğretmenlerin ve eğitim kurumlarının kullanımına ücretsiz sunuyoruz. Ekosisteme üye olan eğitimciler ömür boyu bedelsiz olarak sistemden faydalanabilecek.

Bu imkândan yararlanmak isteyen eğitimcilerimizin www.myviewboard.com adresine girip kayıt yaptırmaları yeterli” dedi.