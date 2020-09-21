BİST1.099-1.20EURO8.970.13USD7.620.95ALTIN469.37-0.96
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Ehliyet ve kimlikte yeni dönem! Bugün başladı
    ABONE OL
    21.09.2020 - 16:16 | | İHA

    Ehliyet ve kimlikte yeni dönem! Bugün başladı

    Tek kart üzerinde kimlik ve ehliyet bilgilerinin yer alacağı yeni sistem Balıkesir'de de uygulanmaya başladı. Vatandaşlar artık sadece kimlik kartlarını taşıyabilecek.

    Ehliyet ve kimlikte yeni dönem! Bugün başladı

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yeni sürücü belgelerindeki bilgiler Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına yüklenmeye başladı. Balıkesir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nde daha önceden randevu alan vatandaşlar ehliyet bilgilerinin yükleme işlemini yaptırabilecek.

    Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri'nden randevu alan vatandaşların ehliyet bilgileri Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarına yüklenmeye başladı.

    İşlemin gerçekleştirilebilmesi için ehliyetin ve kimliğin yeni kimlik olması gerekiyor. Ehliyeti bulunan ve kimliğini yenileyen kişilerin yeni kimliklerinde ehliyet bilgileri de yer alacak. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, ücretsiz olan bilgileri yükleme işlemi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü “randevu.nvi.gov.tr” web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) randevu almadan yapılmayacak.

    Bursa’da skandal düğün! Görüntüler izlenince ortaya çıktıBursa'nın İnegöl ilçesinde, karantina kuralını ihlal ederek düğün salonunda çalışan sanık hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eskişehir'de kaçak akaryakıt ele geçirildi

    Eskişehir'de kaçak akaryakıt ele geçirildi

    Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, o maaşlar...

    Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, o maaşlar...

    En sıra dışı ödül töreni! Sahiplerini böyle buldu

    En sıra dışı ödül töreni! Sahiplerini böyle buldu

    Tartıştığı zabıtanın ayağının üstünden kamyonetle geçti! Eşi ise direndi

    Tartıştığı zabıtanın ayağının üstünden kamyonetle geçti! Eşi ise direndi

    Sıradaki Haber