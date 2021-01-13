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13.01.2021 - 17:27 | | AA

EİB'den yapılan tarım ürünleri ihracatı 5 milyar doları aştı

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan tarım ürünleri ihracatı, 2020'de 5 milyar 98 milyon dolara ulaştı.

EİB'den yapılan tarım ürünleri ihracatı 5 milyar doları aştı

Birlikten yapılan açıklamaya göre, EİB üyelerinin tarım ürünleri ihracatı geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 4 arttı. Söz konusu dönemde ihracat, 4 milyar 922 milyon dolardan 5 milyar 98 milyon dolara çıktı.

Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatının yüzde 21'i Egeli ihracatçılar tarafından gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, 2020 yılında salgın nedeniyle doğal ürünlere ilginin arttığını, bu trendin 2021'de de devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Salgın nedeniyle etkinliklerin sanal ortama taşındığını da hatırlatan Celep, "Üreticilerimiz üretti, ihracatçılarımız dünyanın dört bir tarafına Ege'nin lezzetlerini ulaştırdı. Ortak çalışmanın sonucunda bu başarı geldi. Bu başarıda emeği olan tüm üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı kutluyorum. 2021 yılında daha parlak başarılara imza atmak için çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

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