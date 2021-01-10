Ejder macunu ihraç ürünü oldu

Girişimci Osman Özcan Kılıçaslan tarafından geliştirilen pitaya meyveli macun, iç ve dış pazarda büyük talep görüyor. Ejder meyvesi üzerinde Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını ve bir macun ürettiklerini anlatan Kılıçaslan şöyle konuştu:



“Uzun uğraşlar sonucu ortaya çıkardığımız pitaya macunu iç ve dış pazarda yoğun talep görüyor. İhracat yaptığımız ülke sayısı her geçen gün artıyor. Körfez Bölgesi’nden distribütörlük talep eden birçok yatırımcıyla sözleşme aşamasındayız. Amacımız yüksek ihracat rakamlarına ulaşarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamak. Macunun içeriğinde yer alan başta ejder meyvesi olmak üzere tüm ürünleri yerli üreticilerden temin ediyoruz. Katma değerli bir iş yaparak çiftçiye de destek oluyoruz.”



Diyetisyen Ahmet Kaya da protein, lif, karbonhidrat, C ve B vitaminleri bakımından zengin olan pitaya meyvesine, bağışıklığı güçlendirdiğine ilişkin haberler nedeniyle pandemi sürecinde ilginin çok arttığını dile getirdi.