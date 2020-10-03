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    03.10.2020 - 07:00 | | DUYGU ERDOĞAN

    Ekim ve kasımda otelleri Ruslar dolduracak

    Kovid-19 nedeniyle Rusya’da okulların açılma tarihi ötelenirken, bu tatil fırsatı Türkiye için avantaja döndü.

    Ekim ve kasımda otelleri Ruslar dolduracak

    Mevcut tatiller uzadı, rezervasyonlar arttı. Eylül ayında tesis doluluklarının özellikle Rusya’dan gelen turistlerle artış kaydettiğini belirten turizmciler, ekim ayı için de benzer bir tablo oluşmasını bekliyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, Rusya’da okulların açılma tarihinin ötelenmesinin Türkiye turizmine etkilerini değerlendirirken, “Arama motorlarında Türkiye aramalarının arttığını, rezervasyonlarda hızlı bir talep oluştuğunu gördük. Şu anda turizm için en etkili pazar Rusya olmaya devam ediyor. Ruslar için de güvenli bir destinasyon olarak Türkiye var. Tur operatörleri kış ayları için de uçak koydu ancak gelecek günlerde bunların gerçekleşmelerini göreceğiz” dedi.

    Yeniden karantina

    İngiltere ise geçtiğimiz günlerde Türkiye ve Polonya’dan gelen yolculara 14 günlük karantina şartı getirdiğini duyurdu. Pazarda bir süredir devam eden Türkiye talebinin bu nedenle azalmasını bekleyen turizmciler, münferit gelişlerin devam edebileceğini ifade ediyor. Antalya bölgesi otelcilerinden Murat Yılmaz Zeren, “Rusya tarafına baktığımızda artarak devam eden rezervasyonları görüyoruz. Orada okulların açılma tarihinin ötelenmesi haberiyle birlikte kuvvetli şekilde yükseliş oldu. İçinde bulunduğumuz süreçte planlar tabii kısa süreler için yapılıyor ama kasım da olumlu geçecek gibi görünüyor. İngiltere pazarında ise devam eden hareket vardı. Bu segmentteki bütün ülkeler güvenli olduğumuzu biliyorlar. Ancak yine de böyle bir karar alındı” dedi.

    2.5 milyonu aşkın turist ‘Antalya’ dedi

    Dünyanın salgınla mücadele ettiği süreçte “sağlıklı ve güvenli” turizm hizmeti sunan Antalya’ya, yılbaşından 30 Eylül’e kadar 2 milyon 576 bin 537 turist geldi.

    Kentte hareketliliğin sürdüğünü belirten Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu Rusya, İngiltere ve Ukrayna’dan turistlerin geldiğini belirtti. Turizm sezonunun uzayacağını ifade eden Kavaloğlu, “Tüm dünyada Türkiye en güvenli destinasyon oldu” dedi.

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