Ekmek Kaç Gram? 2020 Gramajına Göre Ekmek Fiyatı

Ekmek gramajları ve fiyatları federasyon kapsamında belirlenmektedir. Fırınlar ve ekmek satan her kurum belirlenmiş bu fiyatların altında ya da üstünde satış yapamaz. Aksi takdirde cezai işlem uygulanır. 2020 yılı itibariyle ise gramına bağlı olarak farklı fiyatlar üzerinden ekmek fiyatları belirlenmiş durumda.



Ekmek Kaç Gram?



Temel gıdaların başında gelen ekmek, Türkiye'deki bölgesel açıdan farklı yerlere bağlı olarak değişik özelliklerde hazırlanmaktadır. Bu doğrultuda içeriğindeki malzeme ve gramına bağlı olarak değişik fiyatlar üzerinden ele alınır. Ancak standart olarak tüketilen ekmek 200 gram ağırlığındadır. Bunun yanı sıra tam buğday ekmek, organik ekmek ve köy ekmeği ya da Trabzon ekmeği gibi birçok farklı ekmek türü bulunmaktadır. Bu ekmekler belirlenmiş farklı fiyatlar üzerinden ele alınır ve aynı zamanda gramı da değişkenlik göstermektedir.



2020 Gramajına Göre Ekmek Fiyatı



Standart olarak günlük pek çok kişinin tükettiği 200 gramlık ekmek şu an 2020 güncel fiyatı ile 1,5 TL olarak belirlenmiş durumda. Aynı zamanda 240 gram olarak belirlenmiş ekmek ise 1,80 TL ile satışa sunulmaktadır.



Tam buğday ekmeği fiyatı ise 3,40 TL olarak belirlenmiş durumda. Yine organik buğday ekmek ise 4,75 TL değerindedir. Bu doğrultuda kepekli ekmek ve normal ekmekler ise 0,75 TL ile 2 TL arasında değişkenlik gösterir. Ekmek fiyatları aynı zamanda şehirlere bağlı olarak da farklılık yaratabilmektedir. Örneğin bazı şehirlerde 200 gram değerindeki ekmek 1,25 TL’ye satılabilmektedir. Bazı şehirlerde ise 1,5 TL değerinde satışa sunulur.