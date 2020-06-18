Ekonomi dipten döndü yatırım talebi güçlü

Kocaeli Sanayi Odası’nın meclis toplantısına video konferans yöntemiyle katılan Varank, nisanda ticaretin durduğunu, talebin kesildiğini belirterek şöyle konuştu:

“Mayıstan itibaren ekonomi dipten dönüş sinyalleri vermeye başladı, haziranda reel sektördeki canlanma hız kazandı. Bu ayın ilk iki haftasında sanayideki elektrik tüketimi, nisan ve mayısı şimdiden geride bıraktı. Haziranın ilk yarısında OSB’lerdeki elektrik tüketimi, mayısa göre yüzde 31 arttı.”

Varank, otomotiv, tekstil ve mobilya gibi öncü sektörlerin dirilmeye başladığının altını çizerek, ekonomiye güvenin arttığını ifade etti. Bu yılın ilk 5 ayında sanayi siciline 5 bin 547 işletmenin kaydolduğunu bildiren Varank, şöyle konuştu:

“OSB’lerde ilk 5 ayda 520 yeni fabrika üretime geçti. Yatırım talebi de pandemi koşullarına rağmen, geçen seneye göre güçlü seyrediyor. Ocak-mayıs döneminde 67 milyar liralık yatırım teşvik belgesi düzenledik.”

Antikor testleri

Reel sektördeki iş güvenliğini azami seviyeye çekmek için atılan adımlardan bahseden Varank şunları söyledi:

“Sanayide antikor yani bağışıklık testlerine başlıyoruz. 13 ilde, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Gaziantep, Manisa, Eskişehir, Bursa ve Kayseri’de antikor testleri yapılacak.”