Ekonomik mamada astronomik büyüme

Evcil hayvan mamalarının fiyatları artıyor. Online alışveriş sitelerinde Kasım 2020’den bu yana kedi - köpek mamalarında yüzde 20-40 arasında fiyat artışı yaşanıyor. İthal markalarda kur kaynaklı fiyat artışı olduğu belirtilirken, yerli ürünlerde ise hammadde kaynaklı fiyat artışları yaşandığı ifade ediliyor. Yerli ürünlere ilginin arttığını söyleyen sektör temsilcileri, 2021’de ekonomik mama pazarında büyüme beklediklerini kaydediyor. Kovid-19 salgınından olumlu etkilendiklerini aktaran sektör temsilcileri, vatandaşların sokak hayvanlarına duyarlılıklarının da arttığını belirtiyor.

Tropikal Pet CEO’su İzzet Saban, salgın döneminde ithalatta yaşanan aksamalar ve kur artışlarıyla birlikte son tüketicinin daha uygun fiyatlı evcil hayvan maması tercih ettiğini belirterek, “2021’de ekonomik mama pazarında ciddi büyüme bekliyoruz. Süper premium mamalarda biraz daha düşüş bekliyoruz. Tüketicilerden gelen talepler de B plus ve C plus ürünlere dönmeye başladı” dedi.

Hammaddeye bağlı

Kedi - köpek mamasındaki fiyat artışını değerlendiren Saban, “Döviz kuru ve hammaddeye bağlı artış oldu. Tahıl fiyatlarındaki artış da yansıdı. Yıllık kuru kedi - köpek maması üretimimiz 25 ton. Sektör dünyada büyümesini sürdürüyor” diye konuştu.

Effeffe Pet Food Fabrika Müdürü Eren Acar ise, salgınla birlikte üretimlerinin arttığını ifade etti. Geçen yıl kuru kedi - köpek maması üretimlerinde yüzde 40’a varan artış olduğunu belirten Acar, 25 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi. İthal mamada kura bağlı fiyat artışı olduğunu belirten Acar, şöyle konuştu:

“Yerli üretimde de hammadde kaynaklı fiyat artışı var. Tavukların iç organları un haline getiriliyor. Üretimde onları da kullanıyoruz. Tavuk üreticilerinin salgın nedeniyle üretimleri azalınca, hammaddede azalma oldu.”

Talep artıyor

Royal Canin Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Çağla Çavuşoğlu, hayvan sahiplenme oranlarında yaşanan artışın beslenme çözümlerine olan talebi artırdığını söyledi. Çavuşoğlu, “Artan mama talebini karşılayabilmek üzere, 16 fabrikamızda tam kapasite olarak çalışıyoruz. Halihazırda dünyada 21 milyon kedi ve köpeğin beslenme ihtiyacını karşılayabilmek üzere, günde 1 milyon ton mama üretimi gerçekleştiriyoruz” dedi.

102.7 milyar $’lık pazar

Evcil hayvan mama sektörünün 2019 yılında 102.7 milyar dolarlık bir hacme sahip olduğunu belirten Çağla Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“Evcil hayvan mama sektörünün önümüzdeki 5 yıllık dönemde küresel ölçekte reel bazda yüzde 4.3 düzeyinde büyüme kaydetmesi bekleniyor. Avrupa Evcil Hayvan Yemi Endüstrisi Federasyonu’nun raporuna göre (FEDIAF) Türkiye’de, 1.2 milyon hanede bir köpek, 3.8 milyon hanede ise bir kedi bulunuyor. Hanehalklarının ise yüzde 7’si köpek, yüzde 10’u kedi sahibi.”

Mamanın bile sahtesi var

Online şikayet platformlarında da sahte mamalarla ilgili şikayetler bulunuyor. Tüketiciler, özellikle online satış platformlarından satın aldıkları bazı mamaların sahte ya da yanlış tarihli olduğunu ve evcil hayvanlarının rahatsızlandığını belirtiyor. Ürün farklılıkları, paket farklılıkları ya da paketlerde son kullanma tarihinin yer almaması gibi şikayetler öne çıkıyor.

Onları unutmayın

Havalar soğuyunca sokak hayvanları için de zor günler başladı. Sokak hayvanları için kapınızın önüne bir kap su ve mama bırakmayı unutmayın.