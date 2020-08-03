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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Elde kalan kurbanlığı Et ve Süt Kurumu alır’
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    03.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Elde kalan kurbanlığı Et ve Süt Kurumu alır’

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kurbanlıklarını satamayan yetiştiricilerin mağdur edilmeyeceğini, talep etmeleri halinde Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) elde kalan hayvanları alacağını bildirdi.

    ‘Elde kalan kurbanlığı Et ve Süt Kurumu alır’

    Pakdemirli, yaptığı açıklamada, bu yıl 1.2 milyon  büyükbaş ve 3.6 milyon küçükbaş kurbanlık bulunduğunu kaydetti. Alım fiyatlarına ilişkin Pakdemirli şu bilgileri verdi:

    “Canlı ağırlık tartımlarından yüzde 8 tokluk firesi düşülmesi sonucu 400 kilogram ve üzeri olan besi kondisyonu yüksek erkek kasaplık sığırların canlı alım birim fiyatı 19 lira olacak. Canlı ağırlık tartımlarından yüzde 8 tokluk firesi düşülmesi sonucu 320 - 399 kilogram arası olan besi kondisyonu yüksek erkek kasaplık sığırların canlı alım birim fiyatı 18 lira olacak. İkinci ve üçüncü kalite dişi kesimlik sığırlar ise canlı olarak alınmayıp kurumumuz mevcut cari alım kriterleri ve fiyatları ile satın alınacak.”

    Küçükbaş hayvanlarda tokluk firesi düşülmeden tokluların canlı kilogram alım fiyatının 17 lira olacağını belirten Bakan Pakdemirli, “Koyunlar canlı olarak kilogramı 15 lira, keçiler canlı olarak kilogramı ise 13 lira  üzerinden satın alınacaktır” dedi.

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