BİST91.5280EURO7,100,56USD6,39-0,02ALTIN335,170,42
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Elektriğe 3 ay zam yok
    ABONE OL
    27.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Elektriğe 3 ay zam yok

    Nisan, mayıs, haziran aylarında elektriğe zam yapılmayacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, kurul toplantısında nisan-haziran dönemine ilişkin elektrik tarifelerinin belirlendiğini belirterek, “Bu kapsamda, yılın ikinci çeyreğinde elektrik fiyatlarında herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildir” dedi.

    Elektriğe 3 ay zam yok

    Yılmaz, koronavirüsle mücadelede elektrik ve doğalgazda kesinti yapılmaması konusunda sektörün üzerine düşen fedakarlığı yapması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elektrik ve doğalgazın kesilmemesi konusundaki mesajının çok net olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:
    “Sosyal devlet olmanın gereğiyle biz de bu süreci yakından takip ediyoruz. Hizmetlerin aksamaması ve vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi hayati önem taşıyor. Enerji sektöründe görev yapan herkesin çok daha dikkatli, çok daha titiz çalışması gereken günlerdeyiz. Kurum olarak Bakanlığımız ile eş güdüm ve tam bir iş birliğiyle çalışıyoruz. İlerleyen günlerde alınması gereken yeni tedbirler olursa bu tedbirleri de vakit kaybetmeden alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.”

    Bayi kapatma yok

    Yılmaz, ayrıca akaryakıt sektöründen gelen dönüşümlü çalışma ve bayilerin belirli saatlerde kapatılması yönündeki taleplerin değerlendirildiğini de vurguladı. Yılmaz henüz böyle bir adımın gündemlerinde olmadığını aktardı.

    KKTC'den getirilen 170 öğrenci ve 14 TIR şoförü Niğde'de yurda yerleştirildiKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 170 öğrenci ile 14 TIR şoförü, yeni tip corona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Ömer Halisdemir Yurdu'na yerleştirildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yurt dışından gelen 130 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi

    Yurt dışından gelen 130 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi

    Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

    Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

    İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

    İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

    Polisten kaçan şüpheliler su kanalına uçtu

    Polisten kaçan şüpheliler su kanalına uçtu

    Sıradaki Haber