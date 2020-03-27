Elektriğe 3 ay zam yok

Yılmaz, koronavirüsle mücadelede elektrik ve doğalgazda kesinti yapılmaması konusunda sektörün üzerine düşen fedakarlığı yapması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elektrik ve doğalgazın kesilmemesi konusundaki mesajının çok net olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

“Sosyal devlet olmanın gereğiyle biz de bu süreci yakından takip ediyoruz. Hizmetlerin aksamaması ve vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi hayati önem taşıyor. Enerji sektöründe görev yapan herkesin çok daha dikkatli, çok daha titiz çalışması gereken günlerdeyiz. Kurum olarak Bakanlığımız ile eş güdüm ve tam bir iş birliğiyle çalışıyoruz. İlerleyen günlerde alınması gereken yeni tedbirler olursa bu tedbirleri de vakit kaybetmeden alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.”



Bayi kapatma yok



Yılmaz, ayrıca akaryakıt sektöründen gelen dönüşümlü çalışma ve bayilerin belirli saatlerde kapatılması yönündeki taleplerin değerlendirildiğini de vurguladı. Yılmaz henüz böyle bir adımın gündemlerinde olmadığını aktardı.