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    HaberlerEkonomi Haberleri Elektrikli cihazlara Viko Parafudr koruması
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    30.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Elektrikli cihazlara Viko Parafudr koruması

    VİKO Parafudr’un, kullanıldığı yerde yüksek gerilimden kaynaklı oluşabilecek enerji kesintilerini önlediği ve yüksek gerilimi şebeke için zarar vermeyecek düzeye indirdiği bildirildi.

    Elektrikli cihazlara Viko Parafudr koruması

    Şirketten yapılan açıklamada, “Viko Parafudrlar sistemlerin kesintiye uğramadan darbelere karşı korunmasını sağlıyor. Böylece TV, modem, haberleşme, sinyal ve data hatlarını koruyor. İletişimin kesintisiz sürkmesi sağlanırken elektronik cihazların ömrü de uzuyor” denildi.

    Maske uyarısı yapan sağlık çalışanını darp eden kişi gözaltına alındıKahramanmaraş'ta maske takma uyarısında bulunan filyasyon ekibinde görevli diş hekimini darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
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