30.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Elektrikli cihazlara Viko Parafudr koruması
VİKO Parafudr’un, kullanıldığı yerde yüksek gerilimden kaynaklı oluşabilecek enerji kesintilerini önlediği ve yüksek gerilimi şebeke için zarar vermeyecek düzeye indirdiği bildirildi.
Şirketten yapılan açıklamada, “Viko Parafudrlar sistemlerin kesintiye uğramadan darbelere karşı korunmasını sağlıyor. Böylece TV, modem, haberleşme, sinyal ve data hatlarını koruyor. İletişimin kesintisiz sürkmesi sağlanırken elektronik cihazların ömrü de uzuyor” denildi.