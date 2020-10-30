Elektrikli cihazlara Viko Parafudr koruması

Şirketten yapılan açıklamada, “Viko Parafudrlar sistemlerin kesintiye uğramadan darbelere karşı korunmasını sağlıyor. Böylece TV, modem, haberleşme, sinyal ve data hatlarını koruyor. İletişimin kesintisiz sürkmesi sağlanırken elektronik cihazların ömrü de uzuyor” denildi.