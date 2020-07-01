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    01.07.2020 - 10:18 | | AA

    Elektrikte 229 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

    Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 36 elektrik üretim santraline mayıs ayı için toplam 229 milyon 90 bin 52 lira kapasite ödemesi yapacak.

    Elektrikte 229 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

    Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

    Buna göre, kapasite mekanizması kapsamında yer alan 45 santralden 36'sına mayıs ayı için toplam 229 milyon 90 bin 52 lira ödenecek.

    Mekanizma kapsamında en yüksek ödeme 16 milyon 132 bin 277 lirayla Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ'ye yapılacak. Bu şirketi, 15 milyon 398 bin 991'er lira ödemeyle Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ ile Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ izleyecek.

    Ödeme yapılacak santraller arasında 12 yerli kömür yakıtlı termik santral, 5 yerli ve ithal kömür yakıtlı termik santral, 11 doğal gaz yakıtlı elektrik santrali ve 8 hidroelektrik santrali bulunuyor.

    Söz konusu mekanizma kapsamında, TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.

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