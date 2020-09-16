‘Elektronik sözleşme için operatörlerle çalışıyoruz’

Törende konuşan BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, haberleşme ve posta konularında vatandaşların memnuniyetinin artırılması ve ülkenin güvenliğinin sağlanması adına sektörde faaliyet gösterenlerin görev alanlarına dair pek çok düzenleme yaptıklarını söyledi. Salgın sürecinin haberleşmenin önemini gösterdiğini dile getiren Karagözoğlu şöyle devam etti:



“Bu süreçte postalarımızın temassız teslimi için gerekli düzenlemeyi posta sektörümüzle paylaştık. 5809 sayılı kanunda yapılan düzenlemeyle elektronik ortamda sözleşmeye imkan tanır hale geldik. Şimdi kanunun olanak tanıdığı bu yeni sözleşme ortamı için operatörlerimizle birlikte çalışıyoruz.”



Altyapı vurgusu



Etkinliğe GSM operatörlerinin üst düzey yöneticileri de katılarak 5G teknolojisine geçişte fiber altyapısının önemine vurgu yaptılar. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türkiye’nin 5G’ye en hızlı geçen ülkeler arasında olması adına bütün telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren operatörlerimize, 5G’ye geçebilmeleri için baz istasyonlarının fiberleştirilmesi konusunda fiber hizmeti vereceğimizi yinelemek istiyorum” diye konuştu.



Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Sektördeki tüm paydaşların el birliğiyle önyargılardan arınmış şekilde, sahip olduğumuz sabit altyapıların Ortak Altyapı Şirketi bünyesinde birleştirilerek, ülkemizin ihtiyacı olan altyapıların ivedilikle tamamlanmasını ve altyapı kurulumu sürecinde işletmecilerin karşılaştığı yasal ve mali zorlukların giderilmesini istiyoruz” dedi. Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, “BTK’nin 2G, 3G ve 4.5G ihalelerindeki tecrübesiyle 5G sürecinde kaynaklar ve yükümlülükler arasındaki dengeyi gözeterek hareket etmesini beklemekteyiz” ifadesini kullandı.