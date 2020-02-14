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    HaberlerEkonomi Haberleri Elektronik ürünlerde de stok azalması yaşanıyor! Fiyatlar 200 TL arttı
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    14.02.2020 - 10:55 | | İHA

    Elektronik ürünlerde de stok azalması yaşanıyor! Fiyatlar 200 TL arttı

    Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve kısa zamanda dünyanın birçok  ülkesine sıçrayan korona virüsü, şiddetini artırmaya devam ederken,  virüs elektronik piyasasını da vurdu. Tekirdağ’da cep telefonu ve aksesuar gibi ürünlerin alım satımını  yapan Ümit Huysal isimli vatandaş bu virüs nedeniyle fiyatların 150  ile 200 arası oynadığını ifade ederek, “Bu benzeri ürünlerde dünyanın  en büyük üreticilerinden olan Çin, bizim satmış olduğumuz birçok  ürünleri ithal etmekteydi. Son zamanlarda Korona virüsünün etkisiyle  sıkıntı yaşamaya başladık. Çin menşeli cihazlarda 150 ile 200 civarı  arasında ciddi fiyat artışları oldu” dedi.

    Elektronik ürünlerde de stok azalması yaşanıyor! Fiyatlar 200 TL arttı

    Çin’den gelen birçok üründe üretim olmamasından dolayı elektronik ürünlerde de stok azalması yaşanıyor. Çin’den gelen birçok üründe üretim olmamasından dolayı elektronik  ürünlerde de stok azalması yaşanıyor. Yeni ürün alamayan ithalatçı  firmalar da ürün bulmakta zorluklar yaşadıklarından, maliyetlerini  karşılamak için fiyatlarda artışa gidiyor. Bu artış da küçük esnafın  aldığı ürünleri daha yüksek fiyattan almasına sebep oluyor.

    "150 ile 200 civarı arasında ciddi fiyat artışları oldu"

    Tekirdağ’da cep telefonu ve aksesuar gibi ürünlerin alım satımını  yapan Ümit Huysal isimli vatandaş bu virüs nedeniyle fiyatların 150  ile 200 arası oynadığını ifade ederek, “Bu benzeri ürünlerde dünyanın  en büyük üreticilerinden olan Çin, bizim satmış olduğumuz birçok  ürünleri ithal etmekteydi. Son zamanlarda Korona virüsünün etkisiyle  sıkıntı yaşamaya başladık. Çin menşeli cihazlarda 150 ile 200 civarı  arasında ciddi fiyat artışları oldu” dedi.

    "Fiyatlar biraz daha yükselecektir"

    Bu konuda vatandaşlardan da tepki almaya başladıklarını ifade eden Huysal, “İlerleyen günlerde sanırım bu fiyatlar biraz daha artacaktır.  Satmış olduğumuz aksesuarlar var, şarj cihazları olsun yine Çin’den  ithal edilen ürünler. Bunlarda da toptancılar tarafından bir fiyat  artışı olmuştur. İlerleyen dönemlerde sanıyorum ki o fiyatlar biraz  daha yükselecektir. Temin edemediğimiz ürünler olmaya başladı. Süreci  merakla izliyoruz. Bakalım ne olacak. Ufak ufak tepkiler almaya  başladık. Alternatif bir şey bulamadığımız sürece yada bu ürünleri  kendimiz üretemediğimiz

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