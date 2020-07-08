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    HaberlerEkonomi Haberleri Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
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    08.07.2020 - 09:45 |

    Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

    İlk olarak 2018 yılında ödenmeye başlanan bayram ikramiyeleri her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emekliye ödeniyor. 2020 yılı içerisinde ilk emekli ikramiyesini Mayıs ayı içerisinde almayı bekleyen emekliler koronavirüs nedeniyle ilk bayram ikramiyelerini Nisan ayı içerisinde almıştı. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih...

    Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

    Bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak sorusu binlerce emekli tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kurban Bayramı için geri sayım sürerken bir taraftan da yatacak olan emekli ikramiyesini bekleyen milyonlarca emekli vatandaş şimdilerde emekli ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatacağını sorgulamaya devam ediyor. Yıl içerisinde iki kez ödenen Bayram ikramiyesinin ilki Ramazan Bayramı öncesinde ikincisi ise Kurban Bayramı öncesinde ödeniyor. İşte Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih...

    KURBAN BAYRAM EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

    Kurban Bayramının ilk günü 31 Temmuz tarihine denk geliyor. Henüz bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih hakkında net bir açıklanmasa da Bayram ikramiyelerinin ayın 25'inden sonra hesaplara yatması bekleniyor 

     

     

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