Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte SSK ve Bağkur bayram ikramiyesi ödeme tarihi

Milyonlarca emeklinin gündemimde emekli bayram ikramiyelerin ödeneceği tarih yer alıyor. 1000 TL olan Ramazan Bayramı emekli ikramiyesinin ödenme tarihi öne çekildi. Bu yıl öne alınmasıyla beraber SSK ve Bağkur emeklileri bayram ikramiyelerini alacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

1000 TL EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada, SSK'lıların 7-10 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur ile Emekli Sandığı emeklilerinin de 11 Nisan'da bayram ikramiyesi alacağını ifade etti.

BAĞKUR EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

4b Bağ-kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlar 11 Nisan

SGK EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK

4a SGK kapsamında olanlar tahsis numarasının son rakamına göre ödemeler gerçekleştirilecek.

Tahsis numarasının son rakamı 17, 18, 19 olanlara 7 Nisan,

Tahsis numarasının son rakamı 20, 21, 22 olanlara 8 Nisan,

Tahsis numarasının son rakamı 23, 24 olanlara 9 Nisan,

Tahsis numarasının son rakamı 25, 24 olanlara 10 Nisan’da emekli bayram ikramiyeleri yatırılacak.

EVDEN EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?

Evden maaş ödemesi uygulamasına göre, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar evde ödeme, havale-EFT talimatı konusundaki taleplerini valilik ve kaymakamlıklara 112, 155 ve 156 numaralı telefonlar aracılığıyla iletiyor.

Şubede iletilen talimata istinaden müşteri hesabından yetkili kamu görevlisine ödeme yapılıyor. İşlem tutarı kendisine teslim edilen banka görevlisi ile yetkili kamu görevlisi müşterilere işlem tutarını teslim ettikten sonra ödemelerin yapıldığına dair tutanağı ilgili banka şubesine teslim ederek süreci tamamlıyor.