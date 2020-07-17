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    HaberlerEkonomi Haberleri Bayram ikramiyeleri yattı mı? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri zamlı mı yattı?
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    17.07.2020 - 11:38 |

    Bayram ikramiyeleri yattı mı? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri zamlı mı yattı?

    Kurban Bayramı ikramiyeleri için beklenen gün geldi. SSK emeklilerinin zamlı maaşları ve ikramiyelerinin ödeme gününü bekleyen milyonlarca vatandaşlar için müjdeli haber. Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı.

    Bayram ikramiyeleri yattı mı? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri zamlı mı yattı?

    Milyonlarca emekli bu sorunun yanıtını arıyordu. Emekli ikramiyeleri yattı mı? Kurban Bayramı ikramiyeleri ve zamlı maaşlar içn beklenen gün geldi.

    EMEKLİ İKRAMİYELERİ YATTI MI?

    Emekliler bu ay hem zamlı maaşlarını hem de Kurban Bayramı ikramiyelerini alacak. Zamlı maaş ve bayram ikramiyeleri ödemeleri bugün SSK emeklileriyle başlayacak, daha sonra BAĞ- KUR emeklileriyle devam edecek.

    SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisine yüzde 5,75 zam yansıtılacak. Zamlı maaşlar bugünden itibaren emeklilik kartındaki tahsis numarasının son rakamına göre hesaplara geçecek. Kurban Bayramı ikramiyeleri de erken ve maaşla birlikte ödenecek.

    Böylece emekliler maaş çekmek için iki kez bankaya gitmek zorunda kalmayacak. Zamlı maaşı ve ikramiyeyi ilk alacak olan emekliler ise SSK emeklileri ile dul ve yetimleri olacak. SSK emeklilerine maaş ödemeleri için son gün 26 Temmuz.

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