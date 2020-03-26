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    26.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Emekli maaşları eve kadar gelecek

    İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların emekli maaşlarını evlerinden alabilmeleri için 81 İl valiliği’ne talimat verdi.

    Emekli maaşları eve kadar gelecek

    Talimata göre, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası Denizbank ve PTT ile varılan mutabakat kapsamında valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemeleri evlerinde yapılmaya başlandı. Sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemeleri, öncelikle banka görevlileri aracılığıyla, banka görevlilerinin yetersiz kaldığı yerlerde ise valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonundaki Vefa Sosyal Destek Grubu ile yapılıyor.

    Maaşlar nasıl gelecek?

    65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar evde ödeme/Havale-EFT talimatı konusundaki taleplerini valilik/kaymakamlıklara 112, 155 ve 156 numaralı telefonlar aracılığıyla iletiyor.

    Şubede iletilen talimata istinaden müşteri hesabından yetkili kamu görevlisine ödeme yapılıyor.

    İşlem tutarı kendisine teslim edilen banka görevlisi ile yetkili kamu görevlisi müşterilere işlem tutarını teslim ettikten sonra, ödemelerin yapıldığına dair tutanağı ilgili banka şubesine teslim ederek süreci tamamlıyor.

    Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.
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