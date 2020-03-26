Emekli maaşları eve kadar gelecek

Talimata göre, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası Denizbank ve PTT ile varılan mutabakat kapsamında valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemeleri evlerinde yapılmaya başlandı. Sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemeleri, öncelikle banka görevlileri aracılığıyla, banka görevlilerinin yetersiz kaldığı yerlerde ise valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonundaki Vefa Sosyal Destek Grubu ile yapılıyor.

Maaşlar nasıl gelecek?



65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar evde ödeme/Havale-EFT talimatı konusundaki taleplerini valilik/kaymakamlıklara 112, 155 ve 156 numaralı telefonlar aracılığıyla iletiyor.



Şubede iletilen talimata istinaden müşteri hesabından yetkili kamu görevlisine ödeme yapılıyor.



İşlem tutarı kendisine teslim edilen banka görevlisi ile yetkili kamu görevlisi müşterilere işlem tutarını teslim ettikten sonra, ödemelerin yapıldığına dair tutanağı ilgili banka şubesine teslim ederek süreci tamamlıyor.



