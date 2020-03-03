Emekli Promosyon ödemeleri başladı mı? 2020 Emekli promosyonunda hangi banka ne kadar ücret veriyor?

12,5 milyon emekliyi yakından ilgilendiren promosyon ödemeleri konusunda araştırmalar sürüyor. İlk promosyon ödemesini 2017 yılında alan binlerce emekli şimdilerde ikinci kez promosyon ödemesi için araştırmalarını sürdürüyor. 1 Mart 2020 yılı itibariyle yeniden promosyon almaya hak kazanan emekliler hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor sorusuna yanıt arıyor. Özel bankaların promosyon ödemleri 1.250 liraya kadar yükselirken kamu bankalarında 2017 yılında verilen orana yakın rakamlar emeklilere teklif ediliyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon ödüyor?

PROMOSYON ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

Emekli promosyon ödemeleri 1 Mart 2020 yılı itibariyle başladı. Promosyon alabilmek için emeklilerin maaşını aldıkları bankalara gidip 3 geçerli olan promosyon sözleşmesini imzalamaları gerekiyor.

PROMOSYON ÜCRETLERİNE ZAM YAPILDI MI?

Emekli promosyon ücretleri konusunda özel bankaların yüksek promosyon teklifleri emekli vatandaşları cezbetmeye devam ediyor. Bazı bankalar Bin liraya kadar emekli promosyon ödemesi yaparken en yüksek promosyon ödemesi yapan banka ise QNB Finansbank olarak öne çıkıyor. Bankanın yüksek emekli aylığı alanlara 1.250 liraya varan promosyon ödemesi yaptığı biliniyor.

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON ÖDEMESİ YAPIYOR?

TEB, maaşı 999 TL'ye kadar olan emeklilere 850 TL, 1.000 TL ile 1.999 TL arasında maaş alan emeklilere 925 TL, 2.000 TL ve üzeri olan emeklilere ise 1.000 TL promosyon sunuyor. Bankaya emekli müşteri getirenlere de kişi başına 150 TL, toplamda 1.500 TL'ye varan ödeme yapıyor. Böylece promosyon 2.500 TL'ye çıkıyor.

QNB Finansbank, emeklilere 1.250 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını yönlendirenlere, emekli başına 125 TL veriliyor.

Şekerbank, maaşını taşıyan emeklilere maaş tutarlarına göre 375 ila 450 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor. İki otomatik ödeme talimatı verenler 150 TL, emekli müşteri yönlendirenlere ise emekli başına 150 TL veriyor. Böylece toplamda 2 bin 100 TL'ye kadar promosyon sunuyor.

ING Bank, 450 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak; Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yapılan her ay için 50 TL nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl için ek 1.800 TL promosyon; toplamda 2 bin 250 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.

Fibabanka, 450 TL'ye varan promosyon ücreti dışında, otomatik talimat verenlere ek olarak 500 TL ödeme yapıyor.

Denizbank, 450 TL'ye varan promosyon ödemesinin yanı sıra bankaya emekli müşteri kazandıranlara emekli başına 100 TL veriyor.