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    HaberlerEkonomi Haberleri Emekli zam farkları ne zaman yatacak 2020? Temmuz ayı emekli zammı ne kadar?
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    08.07.2020 - 10:19 |

    Emekli zam farkları ne zaman yatacak 2020? Temmuz ayı emekli zammı ne kadar?

    Haziran ayı enflasyon rakamları geçtiğimiz günlerde açıklandı. İlk 6 ayın enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte memurlara ve emeklilere gelecek zam oranı belli oldu. Hem emekli maaşına gelecek zam oranları hem de zam farklarının ne zaman yatacağını merak ediyor. İşte emekli zam farklarının yatacağı tarih ve zam oranları...

    Emekli zam farkları ne zaman yatacak 2020? Temmuz ayı emekli zammı ne kadar?

    Emekli ve memur maaşına yapılacak zam oranları ilk 6 ayın enflasyon verilerine göre belirleniyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte emeklilere gelecek zam oranı ortaya çıktı. Milyonlarca emeklinin gözü zam farklarının yatacağı tarih ise araştırılıyor. Peki emekli zam farkları ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR?

    İşçi ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 5.75 zam alacak.

    En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 112 liradan 2 bin 333 liraya, en düşük esnaf Bağ-Kur aylığı da bin 539 liradan bin 627 liraya çıkacak.

    Emekli zam farkları ne zaman yatacak 2020 Temmuz ayı emekli zammı ne kadar

    Emekli zam farkları ne zaman yatacak 2020 Temmuz ayı emekli zammı ne kadar

    Emekli zam farkları ne zaman yatacak?

    Zam farkları temmuz ayında yatacak maaşlara yansıyacak.

     

    BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI HANGİ GÜNLERDE ÖDENİYOR?

    Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

    Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında

    Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

    Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

    SSK EMEKLİLERİ MAAŞLARINI HANGİ GÜNLER ALIYORLAR?

    Tahsis numarasının son rakamına göre;

    9 olanlar her ayın 17'sinde,

    7 olanlara her ayın 18'inde,

    5 olanlara her ayın 19'unda,

    3 olanlara her ayın 20'sinde,

    1 olanlara her ayın 21'inde,

    8 olanlara her ayın 22'sinde,

    6 olanlara her ayın 23'ünde,

    4 olanlara her ayın 24'ünde,

    2 olanları her ayın 25'inde,

    0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.

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