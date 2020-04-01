Emekliye bayram ikramiyeleri hangi tarihlerde ödenecek? 2020 emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

Emekli ikramiyeleri konusunda araştırmalar sürüyor. Corona virüs nedeniyle bu yıl erken ödeme tarihi verilen bayram ikramiyeleri konusunda vatandaşların araştırmaları sıklaştı. Bayram ikramiyeleri bilindiği üzere her yıl bayramdan önce hesaplara yatırılıyordu. Bu süreçte corona virüs nedeniyle emekli ikramiyelerinin erkenden ödeneceğinin duyurulmasının ardından vatandaşlar emekli ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağını araştırmaya başladı. Peki emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bayram ikramiyeleri SSK emeklileri için 7 ila 10 Nisan arasında, Emekli Sandığı emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri için ise 11 Nisan'dan itibaren ödenmeye başlanacak.

Kovid-19 salgınının yayılma sürecine ilişkin etkinin en aza indirilebilmesi için sosyal mesafenin korunması, kalabalık ve kitle halinde bir yerde bulunulmaması büyük önem taşıyor.

Bankalar, salgına ilişkin tedbirlerin yoğunlaştığı bugünlerde hem maaş sürecinde hem de yakın zamanda başlayacak bayram ikramiye ödemeleri ile ilgili olarak müşterilerine öncelikle dijital kanalları tavsiye ediyor, nakit para kullanımı olmaksızın banka ve kredi kartı ile harcamayı öneriyor.

Nakit ihtiyacı olanların ise sosyal mesafeyi koruyarak ATM'lerden nakit ihtiyaçlarını gidermeleri sağlıkları açısından bir gereklilik olarak görülüyor.