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    HaberlerEkonomi Haberleri Eminönü peynircileri dükkanlarını açmaya başladı
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    03.04.2020 - 14:55 | | DHA

    Eminönü peynircileri dükkanlarını açmaya başladı

    Koronavirüs nedeniyle tüm Türkiye'ye 'evde kal' çağrıları yapılıyor. Vatandaşlar ve birçok esnaf bu çağrıya karşılık veriyor. Ancak İstanbul'un en kalabalık noktalarından Eminönü'ndeki peynirci ve kuruyemişçiler dükkanlarını açmaya başladı.

    Eminönü peynircileri dükkanlarını açmaya başladı

    Koronavirüse karşı tüm Türkiye'de önlemler alınmaya devam ediyor.

    Pek çok esnaf dükkanlarını kapatırken, vatandaşlar da 'evde kal' çağrılarına karşılık veriyor.

    Ancak ilk günlerde kapalı olan Eminönü'ndeki peynirciler ve kuruyemişçiler dükkanlarını tekrar açmaya başladı. Açıkta satılan ürünlerin önünde ise belediye ekipleri tazyikli sularla yer temizliği yapıyor.

    Kubilay Gülbek ile 5 DakikaDHA Genel Müdürü Kubilay Gülbek tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsle alakalı değerlendirmelerde bulundu.
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